ستاندرد آند بورز500 في بورصة وول ستريت يتخطى مستوى 3000 نقطة للمرة الأولى

اخترق المؤشر ستاندرد آند بورز500 للأسهم الأمريكية مستوى 3000 نقطة للمرة الأولى أثناء التعاملات اليوم الأربعاء مع تزايد الآمال في خفض لأسعار الفائدة هذا الشهر بعد تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال فيها إن البنك المركزي الأمريكي "سيتصرف على النحو المناسب" لدعم نمو الاقتصاد الأمريكي المستمر منذ عشر سنوات.

وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة وول ستريت قد تراجعت من مستويات إغلاق قياسية سجلتها الأسبوع الماضي بعد تقرير قوي للوظائف في أمريكا يوم الجمعة قلص التوقعات لخفض حاد في أسعار الفائدة هذا الشهر.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 22.30 نقطة، أو 0.75 بالمئة، إلى 3002.98 نقطة عند أعلى مستوى له في الجلسة بينما سجل المؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا جديدا أثناء التعاملات عند 26983.45 نقطة.

كما استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع بفعل تعزز آمال خفض سعر الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر على خلفية تصريحات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن المجلس سوف "يتحرك على النحو الملائم" للمحافظة على نمو اقتصادي قياسي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 68.47 نقطة بما يعادل 0.26 بالمئة ليفتح عند 26851.96 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.67 نقطة أو 0.32 بالمئة مسجلا 2989.30 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 41.47 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 8183.20 نقطة.