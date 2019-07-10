تراجع أسهم أوروبا قبل شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء قبل شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مدى يومين سيتابعها المستثمرون عن كثب بحثا عن دلائل بشان خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته نصف السنوية بشان السياسة النقدية أمام الكونجرس في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، ويرى المستثمرون أن انخفاض التضخم عالميا على نحو مقلق أحد الأسباب في أن يبدي باول ميلا إلى التيسير على نحو مناسب.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة ويتجه لمواصلة تكبد خسائر للجلسة الرابعة، بينما سجل المؤشر ايبكس الإسباني أداء دون سائر مؤشرات البورصات منخفضا 0.4 بالمئة.

قادت الأسهم ذات الانكشاف على المكسيك الخسائر في مدريد مع تراجع أسهم بي.بي.في.إيه وإيبردرولا وتليفونيكا بما يتراوح بين 0.6 بالمئة و0.8 بالمئة، بعد استقالة مفاجئة لوزير المالية المكسيكي كارلوس أورزوا أمس الثلاثاء مما تسبب في اضطراب الأسوق المكسيكية.