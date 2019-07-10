استقرار معدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء استقرار معدل التضخم في الصين خلال يونيو الماضي عند مستوى 2.7 % سنويا وهو نفس مستواه في مايو الماضي، كما أنه نفس المعدل الذي توقعه المحللون بشكل عام.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني تراجعت أسعار المستهلك في الصين خلال يونيو الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، بعد أن كانت قد سجلت استقرارا شهريا خلال مايو الماضي.

وذكر المكتب أن أسعار المنتجين (الجملة) سجلت خلال يونيو الماضي استقرارا مقارنة بمستواه في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 0.2%، بعد انخفاضها بنسبة 0.6% خلال مايو الماضي.