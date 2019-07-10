"صندوق جدوى ريت الحرمين" يوزع 17.2 مليون ريال أرباحا عن النصف الأول

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين عن النصف الأول من عام 2019م بإجمالي الأرباح الموزعة 17,160,000 ريال، وستكون التوزيعات النقدية على أساس 66,000,000 وحدة قائمة.

وتبلغ قيمة الربح الموزع 0.26 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.60%.

وبنسبة توزيع تبلغ 2.40% من صافي قيمة الأصول كما في يوم الأحد، بتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 1440/11/18هـ الموافق 2019/07/21م (نهاية يوم التداول بتاريخ 1440/11/14هـ الموافق

2019/07/17م).

كما سيتم دفع التوزيعات خلال (30) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وطالب مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.