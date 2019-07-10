"نيكي" ينخفض بفعل الحذر قبل شهادة رئيس المركزي الأمريكي

أغلق المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية منخفضا اليوم الأربعاء وتحرك في نطاق ضيق مع ترقب مستثمرين شهادة مهمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن الاقتصاد الأمريكي.
وأغلق المؤشر نيكي متراجعا 0.15 بالمئة عند 21533.48 نقطة.
وتترقب الأسواق تعليقات باول خلال شهادته أمام الكونجرس الأمريكي والتي تبدأ في وقت لاحق اليوم وتستمر على مدى يومين إذ قد تدعم التوقعات بشأن سياسة التيسير النقدي في الولايات المتحدة أو تربكها.
عانت أسهم شركات الآلات بعد أن قال اتحاد منتجي معدات الآلات في اليابان أمس الثلاثاء إن طلبيات الشراء في يونيو حزيران نزلت 38 بالمئة إلى 98.8 مليار ين (90.75 مليون دولار) مسجلة هبوطا للشهر التاسع على التوالي.
ونزل سهم فانوك 2.1 بالمئة وتراجع سهم ياسكاوا الكتريك 1.5 بالمئة ونزل سهم كينيس كورب 0.7 بالمئة.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 في المئة إلى 1571.32 نقطة. وفاقت الاسهم الخاسرة تلك الرابحة بواقع 1297 إلى 764.
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