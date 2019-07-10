الذهب ينخفض مع تعزز الدولار قبل شهادة باول

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار بفعل تقلص التوقعات لخفض حاد في أسعار الفائدة الأمريكية وقبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس اليوم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1393.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1395.60 دولار للأوقية.
وصعد الدولار صوب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية مع تلاشي التوقعات لخفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية مما أدى لصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وتبخرت توقعات خفض الفائدة 50 نقطة أساس الشهر الجاري لكن مازال المستثمرون يتوقعون خفضا قدره 25 نقطة أساس بسبب معدل التضخم الضعيف ومخاوف الحرب التجارية.
وعلى صعد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة 0.1 بالمئة إلى 15.09 دولار للأوقية.
وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1550.8 دولار للأوقية والبلاتين 0.7 إلي 811.25 دولار.
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