"فيرجن جالاكتيك" ربما تكون أول شركة للسياحة الفضائية تطرح للاكتتاب العام

أعلن الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون الثلاثاء أنه يخطط لجعل شركته فيرجن جالاكتيك أول شركة للسياحة الفضائية يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وقال برانسون في بيان إن شركة فيرجن جالاكتيك اتخذت خطوات نحو أن تصبح "أول شركة لرحلات الفضاء المأهولة يتم إدراجها في البورصة".

وقبل أن تطرح للاكتتاب العام ، يتعين على فيرجن جالاكتيك إكمال عملية الدمج مع سوشيال كابيتال هيدوصوفيا التي يديرها مدير فيسبوك السابق تشامات باليهابيتيا.

وسوف تمتلك سوشيال كابيتال هيدوصوفيا 49 % من الشركة التي تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار دولار.

وأبلغ باليهابيتيا شبكة سي إن بي إس الثلاثاء أنه من المتوقع أن تصبح فيرجن جالاكتيك شركة ربحية على أساس سنوي بحلول عام 2021، وأن الشركة تسير على الطريق الصحيح للتحليق بأول عملائها في غضون عام.

وتواجه شركة فيرجن جالاكتيك منافسة شرسة من قبل منافسيها في المجال ، بما في ذلك بلو أوريجن، التي يديرها مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، وشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون موسك رئيس شركة تيسلا.

