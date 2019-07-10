"هيونداي" و"أرامكو السعودية" توقعان عقودا بـ 2.7 مليار دولار

ذكرت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات أنها وقعت عقودا قيمتها 3.2 تريليون ون (2.71 مليار دولار) مع أرامكو السعودية.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ العقود في أكتوبر تشرين الأول 2022.

وأضافت الشركة أنها ستبني محطة جديدة للنفط والغاز في منطقة المرجان.

يذكر أن أرامكو السعودية وقعت، أمس الثلاثاء، 34 عقدًا مع شركات سعودية وعالمية، لتفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات، تهدف إلى رفع إنتاج النفط الخام والغاز، من حقلي المرجان والبري، بقيمة إجمالية للعقود بلغت 18 مليار دولار.