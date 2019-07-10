الأسهم السعودية تواصل الصعود بدعم «المصارف» .. وتجاوز 8900 نقطة يحسن شهية المخاطرة

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية لتغلق عند 8854 نقطة بمكاسب 27 نقطة بنسبة 0.31 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" ثلاث نقاط بنسبة 0.28 في المائة ليغلق عند 1294 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من قطاعي "المصارف" و"الاتصالات" بقيادة سهمي "الأهلي" و"الاتصالات".

وأشير في التقرير السابق إلى الحالة الإيجابية، التي ظهرت في تداولات الجلسة السابقة، وفي جلسة أمس استمر الارتفاع مع تحسن السيولة، لكنها تبقى دون المعدل اليومي. واقتراب السوق من تجاوز مستويات 8900 نقطة والخروج من المسار الأفقي سيحسن شهية المخاطرة ويحفز معنويات المتعاملين، ما يرفع من توقعاتهم للمدى القصير باتجاه السوق نحو الأعلى.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8827 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8823 نقطة فاقدا 0.03 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8854 نقطة رابحا 0.31 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8854 نقطة بمكاسب 27 نقطة بنسبة 0.31 في المائة. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 292 مليون ريال، لتصل إلى 2.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 15 مليون سهم متداول، لتصل إلى 131 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 10 في المائة بنحو تسعة آلاف صفقة لتصل إلى 102 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 0.38 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.36 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.34 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "النقل" بنسبة 2.3 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 2.14 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.44 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 23 في المائة بقيمة 675 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 600 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 11 في المائة بقيمة 320 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "مهارة" بنسبة 5.88 في المائة ليغلق عند 93.60 ريال، يليه "الدريس" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 38.45 ريال، وحل ثالثا "الخزف" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 20.96 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "مجموعة السعودية" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 22.50 ريال، يليه "جاكو" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 11.48 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 9.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 239 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 192 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 185 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية