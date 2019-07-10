«نمو» تفقد 7 نقاط بتداولات قيمتها 7 ملايين ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة، لتغلق عند 3790 نقطة فاقدة سبع نقاط بنسبة 0.19 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 79 في المائة إلى سبعة ملايين ريال، بمعدل 6.1 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 118 في المائة إلى 392 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد ارتفعت 679 صفقة لتصل إلى 1141 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع أربعة واستقرار البقية. وتصدر المرتفعة "ريدان" بنسبة 3.6 في المائة، ليغلق عند 16.06 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 28 ريالا، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 1 في المائة، ليغلق عند 29.30 ريال. بينما تصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 12 في المائة، ليغلق عند 46.50 ريال، يليه "العمران" بنسبة 5 في المائة، ليغلق عند 19 ريالا، وحل ثالثا "أبومعطي" بقيمة 2.9 في المائة، ليغلق عند 16.50 ريال.