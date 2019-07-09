مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع طفيف

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي على ارتفاع محدود اليوم الثلاثاء، حيث طغت مكاسب الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا على المخاوف الجديدة من تأثير الخلاف التجاري الأمريكي الصيني على الأرباح.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 22.38 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 26783.76 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.67 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 2979.62 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 43.35 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 8141.73 نقطة.

