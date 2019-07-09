أمريكا تفرض رسوما إضافية على الصلب المكسيكي والصيني

فرضت الحكومة الأمريكية رسوما جديدة على وارداتها من هياكل الصلب المشغول من المكسيك والصين بدعوى منح الدولتين لمنتجاتهما من الصلب دعما غير عادل.

كانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت أمس الاثنين قرار فرض الرسوم بناء على التحقيقات التي أجرتها بشأن واردات الولايات المتحدة من هياكل الصلب المشغول من كندا والصين والمكسيك.

وأظهرت التحقيقات بحسب وزارة التجارة الأمريكية حصول مصدري الصلب الصينيين على دعم غير عادل من الحكومة الصينية، بنسب تتراوح بين 30.30 % 177.43 % من سعر التصدير، في حين يحصل مصدرو الصلب المكسيكيون على دعم غير عادل بنسبة تصل إلى 74.01 %.

وتم إعفاء كندا من الرسوم لأن المصدرين الكنديين يحصلون على دعم طفيف يتراوح بين 0.12 % 0.45 % فقط.

وذكرت وزارة التجارة أنها ستصدر تعليمات إلى إدارة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية بتحصيل ودائع نقدية من مستوردي هياكل الصلب المشغول من المكسيك والصين.

وبحسب تقديرات وزارة التجارة فإن قيمة واردات الولايات المتحدة من هياكل الصلب المشغول من كندا تصل إلى 722.5 مليون دولار ومن الصين 897.5 مليون دولار ومن المكسيك 662.4 مليون دولار.

كانت وزارة التجارة قد بدأت التحقيق استجابة لطلب من إحدى المنظمات الممثلة لمصالح شركات الصلب الأمريكية.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" أطلقت 172 تحقيقا يتعلق بالإغراق والرسوم التعويضية، وهو ما يزيد بنسبة 219 % عن إجمالي التحقيقات المماثلة التي أجرتها إدارة الرئيس السابق "باراك أوباما".