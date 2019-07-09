ارتفاع أرباح "تاتا كونسلتانسي" الهندية للخدمات الاستشارية خلال الربع الأول

أعلنت شركة الخدمات الاستشارية الهندية "تاتا كونسلتانسي سيرفسز ليمتد" ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول 1.17 مليار دولار بما يعادل 0.31 دولار للسهم، مقابل 1.08 مليار دولار بما يعادل 0.28 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه، زادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 8.7 % إلى 5.49 مليار دولار مقابل 5.05 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.