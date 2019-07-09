لتبقى توصي بتركيب العزل الحراري

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال حملتة التوعوية "لتبقى" بأهمية العزل الحراري حيث ذكر أنه يوفر من 30 في المائة إلى 40 في المائة من الكهرباء التي يستهلكها المبنى.

وذكر كفاءة الطاقة أن هنالك ثلاثة أنواع من العزل الحراري الموجودة محلياً: العوازل الشعرية، والعوازل الخلوية، والعوازل الانعكاسية، أما طرق العزل للمباني الجديدة تتم بعزل النوافذ والجدران والأسقف. أما المباني القائمة غير المعزولة تكون عن طريق عزل الجدران والأسقف والنوافذ الزجاجية وعزل الأسطح من الداخل والخارج.

الجدير بالذكر أن"المركز السعودي لكفاءة الطاقة" يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة، ورفع كفاءة استهلاكها عبر عدد من المبادرات والبرامج المصممة حسب إمكانات وواقع السوق المحلية، ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية الرئيسة التي تتسبب في استهلاك كبير للطاقة الكهربائية في قطاع المباني، بالإضافة إلى الطاقة المستهلكه في قطاع النقل، و الصناعة.

كما أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين، باختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى السيارات الأكثر كفاءة، والإطارات التي تساهم في توفير الوقود.

وطالب كفاءة الطاقة المستهلكين باستخدام برنامج (تأكد) على الأجهزة الذكية الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة وذلك للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات.

ويعمل التطبيق على مسح الكود في بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية مثل المكيفات والثلاجات والغسالات أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR ) الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقل المستهلك إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".