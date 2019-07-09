فرنسا تعتزم فرض ضريبة بيئة على رحلات الطيران التي تقلع من أراضيها

قالت وزيرة النقل الفرنسية إليزابيث بورن اليوم إن بلادها ستفرض ضريبة بيئة على رحلات شركات الطيران التي تقلع من فرنسا ويتوقع أن تجمع 180 مليون يورو (201.67 مليون دولار) بداية من عام 2020.

وقالت في مؤتمر صحفي "قررنا فرض ضريبة بيئة علي جميع الرحلات التي تقلع من فرنسا "مضيفة أن الحصيلة ستمول المواصلات في فرنسا.