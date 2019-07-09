"وول ستريت" تبدأ تداولاتها منخفضة بفعل مخاوف من تداعيات الحرب التجارية

بدأت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم، متأثرة سلبا بفعل مخاوف بشان أثر النزاع التجاري الممتد منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين على أرباح الشركات وكذلك تقلص التوقعات بإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 81.02 نقطة أو 0.30 بالمئة عند الفتح إلى 26725.12 نقطة.

وبدأ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 10.43 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 2965.52 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 36.97 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 8061.41 نقطة.