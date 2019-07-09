"صافولا": نجاح إنتهاء طرح إصدار صكوك بقيمة مليار ريال

إشارة إلى إعلان مجموعة صافولا (الشركة) في موقع تداول بتاريخ 15\10\1440هـ الموافق 18\6\2019م عن بدء طرح إصدار صكوك ("الإصدار") بموجب برنامج الصكوك بمقابل مالي أو مقابل مبادلة صكوك الإصدار بكامل أو بعض الصكوك المقومة بالريال السعودي والتي تم طرحها طرحا خاصاً بتاريخ 1434/3/10هـ الموافق 2013/1/22م ("الصكوك السابقة")، تعلن الشركة عن انتهاء طرحها لهذا الإصدار وذلك وفق التفاصيل الموضحة أدناه.

1 - نوع الإصدار: صكوك مقومة بالريال السعودي ومطروحة طرحاً خاصاً.

2 - قيمة الطرح: 1,000,000,000 ريال سعودي

3 - العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات): 1000 صك

4 - القيمة الاسمية (للصك/ للسند): 1,000,000 ريال سعودي

5 - عائد (الصك/ السند): سايبور 6 شهور + 160 نقطة أساس

6 - مدة استحقاق (الصك/ السند): 7 سنوات

وسيتم استرداد صكوك الإصدار في تاريخ استحقاقها مالم تقم الشركة بإنهائها أو شرائها وإلغائها قبل ذلك وفقاً لما ورد في مذكرة الطرح المتعلقة بالصكوك.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الاكتتاب في هذا الإصدار من خلال دفع المستثمرين لمبلغ نقدي قدره 493 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل 49.3% من قيمة هذا الإصدار.

في حين تم الاكتتاب في المتبقي من قيمة الإصدار من خلال مبادلة صكوك الإصدار مع بعض الصكوك السابقة وذلك على النحو التالي:

-استرداد ومبادلة 507 صك من الصكوك السابقة وإيقاف تداولها بتاريخ 9 يوليو 2019م ب ("الصكوك المستردة") بقيمة تبلغ (1) مليون ريال سعودي لكل صك (القيمة الإسمية للصك عند الاسترداد) وبإجمالي 507 مليون ريال سعودي لكافة الصكوك المستردة، والتي تشكل ما نسبته 33.8% من إجمالي القيمة الكلية للصكوك السابقة.

-نتيجة لما تقدم، فقد انخفضت القيمة الإسمية للصكوك السابقة من 1،500،000،000 ريال سعودي إلى 993,000,000 ريال سعودي.

وقد قامت صافولا بتعيين اتش اس بي سي العربية السعوية كجهة مسؤولة عن عملية الإصدار متضمنة عملية استرداد واستخدام قيمة الصكوك المستردة من الصكوك السابقة مباشرة لشراء صكوك الإصدار(عملية المبادلة).

كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة طلبات الاكتتاب تجاوزت اكثر من 1.6 مرة من قيمة الإصدار.