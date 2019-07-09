"سوليدرتي تكافل" توقع إتفاقية تسويق لمنتجاتها مع "وتد الوطنية لوكالة التأمين"

أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل لمساهميها الكرام أنه في يوم الثلاثاء 1440/11/06 هجري الموافق 2019/07/09 ميلادي تم توقيع إتفاقية تسويق غير حصرية مع "شركة وتد الوطنية لوكالَة التأمين" كوكيل غير حصري للقيام بتسويق وبيع وثائق التأمين التجارية والفردية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية لصالح شركة سوليدرتي السعودية للتكافل وذلك لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من 2019/07/09 وتنتهي في تاريخ 2022/07/08 ميلادي.

وتتوقع الشركة مردوداً وأثراً مالياً إيجابياً يعود على القوائم المالية للشركة.