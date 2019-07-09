"أسمنت نجران" تحصل على رخصة تصدير من "التجارة والاستثمار" لمدة سنة

أعلنت شركة أسمنت نجران أنه إلحاقا لإعلانها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في 10 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 23 يوليو 2018 م بخصوص رخصة تصدير الأسمنت الصادرة لها من وزارة التجارة والاستثمار برقم 71/ت و تاريخ 02 ذو القعدة 1439 هـ ، تعلن الشركة عن استلام رخصة تصدير الأسمنت برقم 138/ت وتاريخ 05 ذو القعدة 1440 هـ والصادرة من وزارة التجارة والاستثمار بناء على الامر السامي الكريم رقم 28408 والمحولة لمصلحة الجمارك بوزارة المالية وتم استلام الرخصة بتاريخ 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م علماً أن صلاحية الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها.

ولا يوجد اثر مالي لهذا التغيير الحاصل على الاعلان.