هبوط أسهم أوروبا بفعل تحذير "باسف" بشأن الأرباح

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الثلاثاء فيما قد يشكل ثالث خسارة يومية على الترتيب مع هبوط حاد للأسهم الألمانية بسبب تحذير بشأن الأرباح من شركة الكيماويات العملاقة باسف.

وفي ظل تبدد الآمال بإجراء خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر وهو ما يضغط على الأصول العالية المخاطر منذ أواخر الأسبوع الماضي، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت جرينتش، ليلحق بتراجع سجلته الأسهم الآسيوية وبورصة وول ستريت الليلة الماضية.

ونزلت الأسهم الألمانية 0.8 بالمئة.

وفي أحدث دليل على أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تضغط على الشركات، هوت أسهم شركة الكيماويات الألمانية باسف 5.3 بالمئة بفعل تحذير من أن الأرباح ستنخفض دون التوقعات في الربع الثاني والعام بالكامل.

وأثر ذلك سلبا على شركة الكيماويات باير التي انخفض سهمها واحدا بالمئة دافعا مؤشر قطاع الكيماويات الأوروبي للتراجع 1.7 بالمئة.

وهبط سهم دويتشه بنك 1.6 بالمئة، مواصلا التراجع بعد انخفاضه 5.4 بالمئة أمس الاثنين مع شروع البنك في خفض 18 ألف وظيفة بتكلفة 7.4 مليار يورو (8.3 مليار دولار) في عملية تغيير ستقوده إلى تسجيل خسارة سنوية أخرى.