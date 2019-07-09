"نيكي" يسجل مكاسب محدودة وتوبكس يتراجع بفعل أسهم التكنولوجيا

سجل المؤشر نيكي الياباني مكاسب محدودة اليوم الثلاثاء لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا تراجع مع هبوط أسهم موردي أبل وشركات تكنولوجية أخرى تزامنا مع انخفاض أسهم الشركة الأمريكية.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.14 بالمئة ليغلق عند 21565 نقطة بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 بالمئة إلى 1574.89 نقطة، مع تصدر أسهم الشركات الصغيرة لقائمة الخاسرين.

جاءت مكاسب نيكي من ارتفاعات حققها عدد محدود من الأسهم ذات الثقل على المؤشر، بما في ذلك أسهم فاست للتجزئة وفاميلي مارت يوني التي ارتفعت 1.5 بالمئة و4.1 بالمئة على الترتيب.

وشهدت الأسهم الدفاعية طلبا بما في ذلك فاميلي مارت إذ واصل المستثمرون تفضيل القطاعات التي يُنظر إليها باعتبارها الأقل تأثرا للمخاطر العالمية.

وأبلت شركات الاتصالات بلاء حسنا، مع ارتفاع سهم كيه.دي.دي.آي 2.3 بالمئة وصعود أسهم سوفت بنك كورب 0.4 بالمئة.

على الجانب الآخر، خالفت شركات صناعة المكونات الإلكترونية وغيرها من الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات اتجاه السوق الصعودي، بعد أن قادت أبل أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية للتراجع أمس الاثنين بعد تخفيض شركة وساطة تصنيف السهم.

واقتفت الشركات الموردة لأبل أثرها، مع تراجع سهم موراتا للتصنيع اثنين بالمئة وانخفاض سهم تايو يودن أربعة بالمئة وهبوط سهم تي.دي.كيه 1.5 بالمئة.

والمؤشر نيكي محصور في نطاق ضيق بين 21500 نقطة و21800 نقطة هذا الشهر إذ يسعى المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبشأن آفاق الاقتصاد العالمي.