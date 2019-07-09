تحسن معدل نمو اقتصاد النرويج خلال مايو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي الصادرة اليوم الثلاثاء تحسن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للنرويج خلال مايو الماضي مدفوعا بالاستثمار والإنفاق المحلي.

زاد إجمالي الناتج المحلي للنرويج خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مايو الماضي بنسبة 0.4% بعد نموه بمعدل 0.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 أبريل الماضي.

يأتي ذلك فيما زاد الإنفاق الاستهلاكي المحلي على السلع والخدمات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو الماضي بنسبة 0.8%، في حين زاد إنفاق الأسر الاستهلاكي بنسبة 0.8%، وزاد الإنفاق الحكومي بنسبة 0.1% فقط خلال الفترة نفسها.

وزاد الإنفاق على الأصول الرأسمالية الثابتة بنسبة 6.8%. كما زادت الصادرات بنسبة 0.6% وزادت الواردات بنسبة 1.6% خلال الفترة نفسها.