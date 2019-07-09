استمرار تراجع دخول العمال في اليابان للشهر الخامس على التوالي

أظهرت بيانات وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع إجمالي الدخل النقدي للعمال في اليابان خلال مايو الماضي للشهر الخامس على التوالي.
في الوقت نفسه جاء التراجع خلال مايو الماضي أقل من التوقعات ليسجل 0.2% سنويا، بعد تراجع بنسبة 0.3% سنويا خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة. كان المحللون يتوقعون تراجع الدخول بنسبة 0.6% سنويا خلال مايو الماضي.
كما أشارت الوزارة إلى تراجع إجمالي الدخول التعاقدية للعمال خلال مايو الماضي بنسبة 0.4% في حين زادت الدخول النقدية الخاصة لهم بنسبة 2.5% خلال الشهر نفسه.
وتراجع الدخل النقدي الحقيقي للعمال في اليابان بنسبة 1% خلال مايو الماضي، بعد تراجع بنسبة 1.4% خلال الشهر السابق. كان المحللون يتوقعون تراجع الدخل النقدي الحقيقي بنسبة 1.5% وهو التراجع المستمر للشهر الخامس على التوالي أيضا.
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