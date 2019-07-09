«تيسنكروب» للصلب تخطط لإعادة الهيكلة وشطب 6000 وظيفة

ذكرت دوائر في شركة تيسنكروب الألمانية العملاقة للصلب أنه من المنتظر إجراء محادثات بين إدارة الشركة وممثلي العاملين بها لبحث الخطط الجديدة لإعادة الهيكلة وشطب وظائف.

وبحسب «الألمانية»، أوضحت هذه الدوائر أن الموضوع يتعلق مبدئيا بالإطار والجدول الزمني الخاص بكيفية وموعد هذه المحادثات، مشيرين إلى أنه من الممكن في النهاية التوصل إلى اتفاقات تخص قطاعات أعمال بعينها.

وحسبما يتردد داخل دوائر العاملين، فإن الخطة الجديدة لمجلس الإدارة الرامية إلى طرح قطاع المصاعد المربح في الشركة إلى الاكتتاب العام، ليست مرفوضة من ناحية المبدأ، وينظر إليها باعتبارها طريقا للحيلولة دون الانهيار الكامل للشركة.

ووفقا للخطة، من المهم أن يبقى رأس المال، الذي سيتم تحصيله من الطرح المحتمل لقطاع المصاعد في البورصة، داخل الشركة وأن يتم استثماره في المستقبل لا أن يتم توزيعه.

وأفادت هذه الدوائر بأن العاملين في الشركة يسعون إلى عدم حدوث شطب وظائف لظروف تتعلق بالإنتاج.

وأعلن جيدو كيركهوف، رئيس "تيسنكروب"، أمس الأول أن الشركة تعتزم شطب ستة آلاف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو عدد يزيد بمقدار أربعة آلاف وظيفة عما كان مخططا له حتى الآن، كما لم يستبعد كيركهوف أن تلجأ الشركة في هذا الإطار إلى الفصل التعسفي.

وكان مجلس إدارة «تيسنكروب» قد ألغى خطوة الاندماج مع المنافسة الهندية "تاتا"، وذلك في ظل المعارضة القوية من قبل المفوضية الأوروبية لهذه الخطوة، كما ألغى كيركهوف خطط تقسيم "تيسنكروب" إلى شركتين مستقلتين واحدة للمعادن والأخرى لتجارة المواد الصناعية وبناء السفن والغواصات.

ووصف كيركهوف رفض المفوضية لخطوة الاندماج مع "تاتا" بأنها كانت "صفعة قوية" للعاملين في "تيسنكروب" البالغ عددهم نحو 27 ألف شخص.

وتوفر نقابة العاملين في المعادن (آي جي ميتال) ضمانا وظيفيا للعاملين حتى 30 أيلول (سبتمبر) 2026، إضافة إلى توفير ضمان طويل الأجل لمقر العمل.

وأوضح أوليفر بوركهارد، عضو مجلس إدارة الشركة عن شؤون العاملين، أن هذا التعاقد الذي كان مرتبطا سريانه بخطوة الاندماج، لن يدخل حيز التنفيذ الآن، ولم يستبعد حدوث شطب للوظائف متعلق بظروف الإنتاج، من خلال برنامج لشطب الوظائف يتضمن ستة آلاف وظيفة، ونحو أربعة آلاف وظيفة من هذه الوظائف الستة آلاف موجودة في ألمانيا.