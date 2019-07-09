تغريم «الخطوط البريطانية» 229 مليون دولار بعد سرقة بيانات زبائنها

ذكرت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" أن مكتب مفوض شؤون الإعلام المكلف حماية البيانات الشخصية غرّمها مبلغ 183 مليون جنيه استرليني (229 مليون دولار) كتعويض عن سرقة بيانات مالية خاصة لمئات الآلاف من زبائنها في 2018.

وبحسب الفرنسية"، قال أليكس كروز المدير التنفيذي لـ"بريتيش إيروايز" في بيان: "نحن مندهشون ونشعر بخيبة الأمل من الاستنتاجات الأولية لمكتب مفوض شؤون الإعلام".

وأضاف: "تعاملت بريتيش إيروايز سريعا مع جريمة سرقة بيانات زبائنها. لم نجد أي دليل على وجود نشاط احتيالي حول الحسابات التي طالتها هذه السرقة".

وأوضح ويلي وولش المدير العام للشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية "إنترناشنال إيرلاينز غروب"، أنه ينوي التفاوض مع مكتب مفوض شؤون الإعلام حول الموضوع والطعن بقراره.

وفي مطلع أيلول (سبتمبر) 2018، كشفت "بريتيش إيروايز" أنها تعرضت لهجوم إلكتروني بعد خلل في نظامها، نتج عنه سرقة بيانات مالية أواخر آب (أغسطس) ومطلع أيلول (سبتمبر) من نحو 380 ألف بطاقة دفع.

وفي أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018 أكدت الشركة أن 244 ألف شخص ممن سرقت بياناتهم قد تضرروا فعلا.

وتتضمن البيانات المسروقة أسماء وعناوين منازل وعناوين البريد الإلكتروني لزبائن "بريتيش إيروايز"، لكن خصوصا بيانات بطاقاتهم المصرفية مثل أرقامها وتواريخ انتهائها ورمز الأمان المؤلف من ثلاثة أرقام.

وأضافت الشركة أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن 185 ألف زبونا آخر سرقت بياناتهم المالية بين 21 نيسان (أبريل) و28 تموز (يوليو) 2018، أي قبل التاريخ المعروف للهجوم الإلكتروني.

ويساوي مبلغ التعويض الذي فرضه مكتب مفوض شؤون الإعلام (183.390 مليون جنيه أي 204 ملايين يورو) 1.5 في المائة من رقم معاملات "بريتيش إيروايز" عام 2017.

وتعهدت الشركة في أيلول (سبتمبر) الماضي بدفع تعويضات للمسافرين المتضررين. وكررت أمس، التأكيد على أنها لم تبلغ بحصول أية سرقة مالية من الزبائن الذين طالتهم القرصنة المعلوماتية.

وأثار هذا الحادث الذي يضر بصدقية الشركة مزيدا من القلق لأنه ليس المشكلة الإلكترونية الأولى التي تتعرض لها، ففي أيار (مايو) 2017 أصاب عطل كبير أنظمة الشركة وكان ناتجا عن مشكلة في التغذية الكهربائية.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن هذه الغرامة قد تكون الأكبر في تاريخ مكتب مفوض المعلومات البريطاني، وفقا لـ"الألمانية".

وكانت عملية القرصنة قد جعلت عملاء "بريتش إيروايز" يتجهون إلى موقع مزيف أثناء عملية حجز تذاكر طيران الشركة عبر الإنترنت وهو ما جعل بيانات سفرهم وأرقام بطاقات ائتمانهم وكلمات المرور الخاصة بها عرضة للسرقة.