ارتفاع الاحتياطي النقدي للصين إلى 3.119 تريليون دولار

أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني أمس، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت 18.23 مليار دولار في حزيران (يونيو) الماضي إلى 3.119 تريليون دولار.

كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع الاحتياطيات، وهي الأكبر في العالم، بواقع ملياري دولار إلى 3.103 مليار دولار، بينما ساعدت الآمال المتزايدة في هدنة تجارية مع الولايات المتحدة في تخفيف الضغوط النزولية على اليوان الصيني.

وارتفعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 87.27 مليار دولار من 79.83 مليار دولار في نهاية أيار (مايو) الماضي.

من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات السيارات بالصين بعدما سجلت تراجعا تاريخيا، وذلك عقب أن قدم تجار السيارات خصومات للتخلص من مخزون السيارات لديهم قبل تطبيق قواعد الانبعاثات الجديدة، وفقا لـ"الألمانية".

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن رابطة سيارات الركاب في الصين القول أمس، إن مبيعات المركبات ارتفعت بنسبة 4.9 في المائة لتسجل 1.8 مليون وحدة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

يشار إلى أن هذه أول زيادة في مبيعات المركبات يتم تسجيلها في الصين منذ أيار (مايو) 2018.

ويقدم هذا التقرير أملا لمصنعي وتجار السيارات الذين يواجهون أول تراجع في الطلب منذ عقد، ويرجع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد وتيرة التوترات التجارية وقواعد الانبعاثات الأكثر صرامة.

إلى ذلك ، أكد وانج تشي شان نائب الرئيس الصيني أمس، إن على بلاده وبقية العالم التعايش، وذلك في تقريع غير مباشر للولايات المتحدة التي تحاول بكين حاليا تسوية حرب تجارية مريرة معها.

وبحسب "رويترز"، قال وانج في خطاب افتتح به منتدى السلام العالمي في جامعة تسينجهوا المرموقة في بكين "تطور الصين لا يمكن أن يقصي باقي العالم. وتطور العالم لا يمكن أن يقصي الصين".

وحذر وانج أيضا من مغبة "الحماية التجارية باسم الأمن القومي" دون أن يذكر الولايات المتحدة صراحة، داعيا القوى الكبرى لبذل مزيد من المساهمات في سبيل إحلال السلام والاستقرار العالميين.

واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين باتباع ممارسات تجارية غير عادلة للتمييز ضد الشركات الأمريكية والنقل القسري للتكنولوجيا وسرقة حقوق الملكية الفكرية وهي اتهامات تنفيها بكين.

وتبادلت الدولتان فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا متعللة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، ما أثار غضب الصين.

ووانج مقرب جدا من الرئيس شي جين بينج ولا يدلي بخطابات علنية إلا نادرا وأصبح نائبا للرئيس العام الماضي بعد أن قاد مع شي حربا ضد الفساد. وكرر وانج التزام بلاده بالانفتاح على العالم.

وقال إن العالم يحتاج إلى الصين كما تحتاج بلاده إلى العالم أيضا. وأضاف: "على الدول الكبيرة الاطلاع بمسؤولياتها والتصرف كنموذج يحتذى به.. وعليها أن تقدم مزيدا من المساهمات للسلام والاستقرار العالميين وتوسع من نطاق التنمية المشتركة".

وأكد وانج أن بلاده ستلتزم بمسار السلام أيا كانت التطورات على الساحتين العالمية والمحلية ولن تسعى للنفوذ والتوسع.

وقال: "إذا لم يتوافر المناخ السلمي والمستقر في العالم فلن تكون هناك تنمية نتحدث عنها".