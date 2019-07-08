مؤسسات الإقراض الحكومية تستثمر 11.6 مليار ريال في الاقتصاد المحلي خلال عام

ضخت مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية نحو 11.56 مليار ريال كاستثمارات داخل الاقتصاد المحلي، وذلك خلال عام منذ نهاية الربع الأول 2018 حتى نهاية الربع الأول 2019.

ويبلغ عدد مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية أربع مؤسسات وصناديق وهي "صندوق التنمية الزراعية" و"بنك التنمية الاجتماعية" و"صندوق التنمية الصناعية السعودي" و"صندوق التنمية العقارية".

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فارتفعت بذلك قيمة الاستثمارات المحلية لهذه المؤسسات خلال العام، بنسبة 38 في المائة إلى نحو 42.02 مليار ريال، مسجلة نموا للربع السادس على التوالي وتحديدا منذ الربع الرابع 2017.

وخلال الربع الأول 2019 فقط، ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 9.7 في المائة بما يعادل 3.72 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2018 نحو 38.30 مليار ريال.

ومنذ نهاية الربع الأول 2016 حتى نهاية الربع الأول 2019 أي خلال ثلاث سنوات، تضاعفت قيمة الاستثمارات بأكثر من ثلاث مرات بما نسبته 328 في المائة، من 9.82 مليار ريال إلى 42.02 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.

وتشكل قيمة استثمارات مؤسسات وصناديق الإقراض المتخصصة الحكومية نحو 13.7 في المائة من مجموع أصول المؤسسات والصناديق بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بـ 12.5 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2018، و10.3 في المائة بنهاية الربع الأول من 2018.

وبحسب وحدة التقارير، فإن ارتفاع هذه الاستثمارات خلال الفترة الماضية، يعود إلى الصكوك والسندات الداخلية التي طرحتها وزارة المالية خلال الأعوام السابقة، واستثمرت بها مؤسسات الإقراض المتخصصة لقلة المخاطرة بها إضافة إلى عوائدها التي تعد من العوائد المرتفعة.

* وحدة التقارير الاقتصادية