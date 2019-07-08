وزير مالية فرنسا: رئاسة صندوق النقد الدولي يجب أن تظل أوروبية

قال وزير المالية الفرنسي "برونو لومير" اليوم الاثنين، إنه يجب اختيار أوروبي لرئاسة لصندوق النقد الدولي خلفا للرئيسة الحالية الفرنسية كريستين لاجارد، وأن يتم اختياره بسرعة.

كان قادة الاتحاد الأوروبي قد اختاروا في الأسبوع كريستين لاجارد لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي في نوفمبر المقبل خلفا للرئيس الحالي "ماريو دراجي". وستترك لاجارد رئاسة صندوق النقد التي يتولاها تقليديا شخصية أوروبية، في حين تتولى شخصية امريكية رئاسة البنك الدولي.

وقال "لومير" في تصريحا قبل مشاركته في اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل إن المرشح لخلافة "لاجارد" يجب أن يحظى بدعم واسع وأن يتمتع "بالخبرة والقوة".

يذكر أن "لاجارد" تتولى رئاسة صندوق النقد منذ .2011 وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء تفضل الاحتشاد خلف مرشح أوروبي واحد للمنصب الدولي.

ورغم أنه تم اقتراح "لاجارد" لرئاسة البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي ضمن مجموعة ترشيحات لمناصب أوروبية مختلفة، فإنه من المنتظر إعلان ترشيحها رسميا في وقت لاحق بعد إجراء المزيد من المشاورات بين دول الاتحاد الأوروبي.