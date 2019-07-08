"التحالف" يحبط محاولة إرهابية للميليشيا الحوثية لاستهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر

صرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن" بأنه وفي صباح هذا اليوم تمكنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish. وأضاف المالكي أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره. وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملا إرهابيا خطيرا.مؤكدا أن قوات التحالف ماضون في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للمليشيا الحوثية.
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