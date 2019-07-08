روسيا تحظر الرحلات الجوية التجارية مع جورجيا في ظل توتر العلاقات

دخل حظر روسي على تسيير الرحلات الجوية مع الجارة جورجيا حيز التنفيذ اليوم ، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين المزيد من التدهور.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية عن وزارة النقل أن الحظر سيستمر حتى تقدم شركة الخطوط الجوية الجورجية وشركة طيران "ماي واي" لروسيا برنامجا لسلامة الطيران لتتم مراجعته واستصدار موافقة عليه.

ونقلت الوكالة عن ألكسندر فولكوف المتحدث باسم وزارة النقل القول إنه يتعين على جورجيا أيضا دفع رسوم مقابل خدمات الملاحة الجوية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوما الشهر الماضي بتعليق الرحلات ردا على احتجاجات مناهضة لروسيا شهدتها العاصمة الجورجية تبليسي وأصيب خلالها أكثر من مئتي شخص.

تجدر الإشارة إلى وجود مشاعر قوية مناهضة لروسيا في جورجيا، وعادة ما تكون القوى السياسية حساسة إزاء أي مؤشرات لاستعادة روسيا لنفوذها. ووقعت المصادمات خلال احتجاجات على زيارة وفد روسي للبلاد.

وكانت روسيا قد هزمت القوات الجورجية في حرب قصيرة وقعت عام 2008 بسبب منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الجورجيتين الانفصاليتين. وتعترف روسيا بهما كدولتين مستقلتين، إلا أنها في الواقع تحتفظ بالسيطرة الفعلية عليهما.