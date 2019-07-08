الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها منخفضة مع هبوط أبل وتلاشي آمال خفض حاد للفائدة

تراجعت الأسهم الأمريكية عند بدأ تعاملاتها اليوم مع هبوط أبل وتقلص مراهنات المستثمرين على خفض حاد لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق هذا الشهر إثر تقرير وظائف قوي لشهر يونيو.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 86.48 نقطة بما يعادل 0.32 بالمئة ليفتح عند 26835.64 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 10.64 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 2979.77 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 48.88 نقطة أو 0.60 بالمئة مسجلا 8112.91 نقطة.