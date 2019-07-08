ارتفاع صادرات ألمانيا في مايو

انتعشت الصادرات الألمانية بوتيرة أقوى من المتوقع في مايو لكنها فشلت في أن تحقق التعافي الكامل من انخفاض سجلته في الشهر السابق في الوقت الذي يعتري فيه الضعف أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب نزاعات التجارة ومغادرة بريطانيا المتوقعة للاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الاثنين أن الصادرات زادت 1.1 بالمئة على أساس شهري في مايو، متجاوزة الزيادة المتوقعة البالغة 0.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز. ونزلت الصادرات في أبريل 3.4 بالمئة.

وانخفضت الواردات 0.5 بالمئة على أساس شهري في مايو.

وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات ارتفاع الناتج الصناعي 0.3 بالمئة على أساس شهري متجاوزا التوقعات بزيادة نسبتها 0.4 بالمئة.