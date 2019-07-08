تراجع السندات الدولارية التركية بعد إقالة محافظ البنك المركزي

تراجعت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار اليوم الاثنين بعض إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان، المناصر لأسعار الفائدة المنخفضة، محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا.
وأفادت بيانات رفينيتيف بأن السندات نزلت في شتى الآجال، إذ تراجعت إصدارات 2020 و2030 و2041 بنحو سنت في التعاملات المبكرة.
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