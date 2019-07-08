سيلفستر يعلن بدء تصوير فيلم The Expendables 4

مع اقتراب طرح فيلمه الجديد "رامبو 5" الذي يخضع الآن لعمليات الإعداد الأخيرة، والمقرر عرضه في سبتمبر المقبل بدور العرض السينمائي، كشف الممثل العالمي سيلفستر ستالوني عن مفاجأة جديدة لجمهوره في مختلف أنحاء العالم.

ونشر ستالوني صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على أنستجرام، يعلن فيها البدء في تصوير فيلم The Expendables 4، ويظهر ستالوني صاحب شخصية بارني روس، في الزي الكامل للعصابة الذي ظهر فيه في المواسم الثلاثة السابقة من السلسلة الشهيرة. وبحسب بعض وسائل الإعلام الأجنبية، فإن ستالوني يدرس في الوقت الحالي أماكن التصوير التي ستدور حولها الجزء الجديد، بالإضافة إلى مكوثه لإعداد الخطوط العريضة للقصة قبل البدء في عملية الكتابة.

ورجحت التقارير الأجنبية أن الفيلم الجديد من السلسلة سيتم طرحه عام 2021، ليتسنى لستالوني الانتهاء من اختيار أماكن التصوير ووضع الخطوط العريضة للقصة بالإضافة إلى خوض عملية تنسيق مواعيد الأبطال المشاركين في العرض لتصوير الجزء الرابع.

وعلى مدار ثلاثة أجزاء جسد سيلفستر ستالوني خلال أفلام "المرتزقة" شخصية عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية يدعى "بارني روس"، يستأجر فريقا من المرتزقة للقضاء على ديكتاتور اللاتينية عميل وكالة المخابرات المركزية المنشق.