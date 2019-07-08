استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالتقلبات الجوية

طور فريق من الباحثين في جامعتي بنسلفانيا الأمريكية، وألميرا الإسبانية وشركة "أكو ويزر" للأرصاد الجوية نموذجا حوسبيا يتيح لخبراء الأرصاد التعرف على العواصف العاتية المحتملة بسرعة ودقة عالية، بحسب "الألمانية".

ويعتمد النموذج الحوسبي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويستطيع متابعة الحركة الدائرية للسحب من خلال صور الأقمار الصناعية.

ويؤكد فريق الدراسة أن منظومة الذكاء الاصطناعي يمكنها رصد أشكال السحب التي تنذر بحدوث العواصف بدرجة دقة تصل إلى 99 في المائة، وأن عملية التنبؤ لا تستغرق أكثر من 40 ثانية، كما تستطيع المنظومة التنبؤ بالظواهر المناخية الحادة بنسبة 64 في المائة، لتتفوق بذلك على معظم التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم في مجال التنبؤات الجوية في الوقت الحالي.

ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي"، المتخصص في التكنولوجيا، عن ستيف ويستر خبير الأرصاد الجوية في شركة "أكو ويزر"، قوله إن امتلاك هذه التقنية التي تتيح التعرف على تشكيلات السحب التي تنطوي على خطورة، يساعده على التوصل إلى تنبؤات جوية أكثر دقة.