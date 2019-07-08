«جوجل» تطلق تطبيقا لمساعدة مستخدمي الـ «درون»

أطلقت شركة وينج جوجل لتوصيل الطلبات إلى المنازل باستخدام طائرات مسيرة تابعة لشركة ألفابيت الأمريكية تطبيقا جديدا باسم أوبن سكاي لمساعدة مشغلي الطائرات المسيرة على تحديد أنسب الأماكن والأوقات لتحليق طائراتهم أو هبوطها.

وكانت الشركة التابعة لشركة جوجل، قد حصلت على موافقة السلطات الأسترالية لتقديم خدماتها في ضواحي العاصمة الأسترالية كانبرا، حيث تقدم طائرات وينج خدمات توصيل الأطعمة والقهوة وأغذية الحيوانات الأليفة وغيرها إلى المنازل.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أنه تم إطلاق التطبيق عبر متجري "آب ستور" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" و"جوجل بلاي" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد". ويستهدف التطبيق سواء مستخدمي الطائرات المسيرة للأغراض الترفيهية أو مشغلي الطائرات دون طيار للأغراض التجارية.

ويهدف تطبيق أوبن سكاي إلى تسهيل تحديد أماكن وتوقيتات تحليق الطائرات المسيرة سواء كان المستخدم يهوى التحليق بالطائرات أو شركة تستخدم الطائرات المسيرة سواء للمراقبة أو لتوصيل الطلبات.

وكانت هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية قد أعلنت وقف تشغيل تطبيق كان آي فلاي زير، لمصلحة المنصة الرقمية لأنظمة تشغيل الطائرات عن بعد التي تتيح لمطوري التطبيقات الربط بين تطبيقاتهم لسلامة تشغيل الطائرات المسيرة. ويعد التطبيق أوبن سكاي أول تطبيق من تطبيقات الطرف الثالث يحصل على موافقة السلطات على استخدامه لهذا النظام الجديد. وإلى جانب طرح أوبن سكاي في المتاجر الإلكترونية، يمكن تنزيل التطبيق من خلال موقع وينج الإلكتروني.