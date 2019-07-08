«موزيلا» تستعد لإطلاق خدمة إخبارية مدفوعة

تستعد شركة البرمجيات وخدمات الإنترنت "موزيلا" لإطلاق خدمة إخبارية مدفوعة الأجر، في إطار خطتها التي أعلنتها في شباط (فبراير) الماضي للتعاون مع مؤسسة "سكرول" بهدف إيجاد وسيلة للمساعدة في تمويل المواقع الإخبارية على الإنترنت، بحسب "الألمانية". وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا ستحمل الخدمة الجديدة اسم فايرفوكس-إنترنت بدون إعلانات، حيث أتاحت حاليا استخدام النسخة التجريبية منها لبعض المستخدمين.

وتعد الخدمة الجديدة واحدة من عدد لا يحصى من الخدمات المماثلة التي تقدمها إحدى المنصات لمساعدة وسائل الإعلام ودور النشر في إيجاد وسيلة لتحقيق أفضل عائد مالي من أنشطتها في الوقت الذي تعاني فيه دور النشر الصحافي تراجع إيراداتها رغم أن العالم يحتاج إلى صوت الصحافيين أكثر من أي وقت مضى وفقا لموقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وستتيح خدمة فاير فوكس -إنترنت بدون إعلانات وصول المستخدمين إلى المواقع الإخبارية والصحف والمطبوعات المفضلة لهم بدون إعلانات مقابل اشتراك شهري قدره خمسة دولارات.