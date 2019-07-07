بنجلاديش تشهد تدشين مبادرة طريق مكة لأول مرة هذا العام

شهدت بنجلاديش اليوم, تدشين انطلاق رحلات الطيران الناقلة للحجاج وفق التنظيم الخاص بمبادرة طريق مكة ، حيث يستفيد الحجاج البنغاليين من الخدمات التي توفرها المبادرة لأول مرة بعد انضمام دولتهم مع باكستان وتونس للمبادرة في موسم حج هذا العام 1440هـ ، بالإضافة إلى ماليزيا وإندونيسيا اللتان يستفيد حجاجهما من المبادرة منذ موسم حج العام الماضي.