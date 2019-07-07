أزمة المناخ تدق ناقوس الخطر حتى داخل البورصات

نحن إزاء طبعة جديدة ومختلفة من حيث المال والأخلاق. خلال هذا الأسبوع لدينا بعض التحليلات من ماكينزي، ينبغي أن تمنح قراءنا الأوروبيين الذين يعانون موجة الحر أسبابا جديدة للتعرق، إذ تحمل في طياتها تحذيرا خطيرا من بعض قادة العالم البارزين بشأن المناخ، علاوة على خطوات جديدة من الشركات الأمريكية بشأن الاستدامة – ورد فعل عنيف مذهل من هيئة تنظيم أمريكية.

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حار بما فيه الكفاية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي؟

على أن الأسوأ لم يأت بعد. هذا الأسبوع، وصلت درجات الحرارة في أوروبا إلى مستويات قياسية، لكن إذا أردت سببا آخر للتعرق، فكر في هذا السؤال: هل عمد المستثمرون إلى تسعير تكلفة تغير المناخ؟

يعتقد الخبراء في ماكينزي أن الجواب هو لا. شركة الاستشارات الإدارية لا تعد عادة معقلا للأخضر، إلا أنها تستخدم الآن مجموعات من الأبحاث العلمية الممولة لتقييم ما سيعنيه تغير المناخ بالنسبة إلى بعض مجالات محددة في التمويل والأعمال المتخصصة.

وفي حين أن النتائج لن تظهر إلا في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن ديكونبينر، رئيس قسم الاستدامة في ماكينزي، قدم نظرة عامة في مهرجان آسبن للأفكار.

إنه أمر مثير للقلق: تتوقع ماكينزي أن تغير المناخ أصبح راسخا جدا الآن لدرجة أن الموجة الحارة الحالية في أوروبا ستكون قريبة من الوضع الطبيعي في المستقبل المنتظر، وليس الاستثناء.

هذا سيوجد فائزين وخاسرين كبار في مجال الأعمال، ما قد يؤدي إلى إعادة تسعير كبيرة لأصول الشركات.

قد يتسبب تغير المناخ أيضا في تغيير القيم في أسواق السندات السيادية والبلدية، لأن بعض البلدان والمناطق ستعاني في مواجهة تغير المناخ، في ظل موارد دافعي الضرائب المحدودة.

كيف يمكنك تسعير سندات حكومية إسبانية لأجل 30 عاما؟ إذا كانت إسبانيا ستعاني الجفاف خلال عقد من الزمن؟ أو تسعير سندات لأجل 30 عاما من فلوريدا؟ إذا كانت الولاية ستعاني الفيضانات والأعاصير، من دون ضريبة دخل؟



هيرمس وموديز تتدخلان

هناك آخرون يفكرون في هذه الأسئلة أيضا. على سبيل المثال، شركة هيرمس، لإدارة الأصول البريطانية، طرحت تحليلا عن العلاقة بين أسعار مقايضة عجز الائتمان للسندات السيادية والمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة.

أفادت وكالة موديز هذا الأسبوع أنها تدمج الآن مقاييس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في تقييميها الائتماني لمجموعات التأمين.

تقول وكالة موديز إنها فعلت هذا جزئيا استجابة لصدمات الطقس الحالية، مثل موجة الحر الأوروبية هذا الأسبوع.

مع ذلك، هي تخشى أيضا من أن المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين سوف تتضرر من الانخفاضات المستقبلية في قيمة الأصول والشركات المرتبطة بالكربون، عندما تؤثر القواعد البيئية.

في الواقع، تستشهد وكالة التقييم الائتماني بالبحث الذي يشير إلى أنه بحلول عام 2050 سيكون لدى القطاع المالي في أوروبا خمسة تريليونات دولار مما يسمى الأصول العالقة، مع ثلاثة تريليونات دولار أخرى في أمريكا وتريليون دولار في اليابان. هذه أرقام كبيرة.



ارتفاع فوق 1.5 درجة في مؤتمر ديفكون

إذا كنت بحاجة إلى سبب آخر غير ما سبق للقلق بشأن الحرارة، تأمل هذا: حذرت مجموعة من قادة العالم السابقين للتو، من أن تغير المناخ يشكل تهديدا أكبر من الحرب النووية.

لتجنب الكارثة، ومنع درجات الحرارة من الارتفاع عن المستويات الحالية بأكثر من 1.5 درجة مئوية، يتعين على القطاعين العام والخاص التعاون لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما قالت ماري روبنسون، رئيسة إيرلندا السابقة، في مقابلة مع قسم المال والأخلاق في "فاينانشيال تايمز".

إلا أنه لم يتم إحراز تقدم كاف على هذه الجبهة، كما قالت روبنسون، التي ترأس مجموعة الحكماء Elders، وهي مجموعة عالمية من كبار المسؤولين السابقين. وتضيف قائلة: لسنا سعداء.

جزء من المشكلة أن قادة الحكومات والشركات لا يتحملون مسؤولية هذه القضية، كما قال بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة ونائب رئيس مجموعة الحكماء. ينبغي أن يكون التفكير كالتالي: هذه هي أهدافنا للتنمية المستدامة، وليست أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

قبل بضعة عقود – في الستينيات والسبعينيات – كان يفترض أن القطاع الحكومي هو المسؤول عن معالجة قضايا مثل تغير المناخ، كما يقول آخيم شتاينر، رئيس برنامج التنمية في الأمم المتحدة.

في أواخر القرن الـ20، كان ينظر إلى الأسواق على أنها الحل لمشكلات السياسة. الجواب الآن يكمن في مكان ما بينهما.

واجهنا مدرسة شيكاغو الفكرية وكل ما جاء معها. نحن نعيش في عصر الآن، فيه الشراكة الحكومية بالنيابة عن المجتمع مع القطاع الخاص كجهات فاعلة في السوق، ستعمل على تحديد طريقة مشاركة اقتصاداتنا.

هل سينجح هذا؟ لا نعرف بعد. شتاينر يقود فريق عمل يهدف إلى نشر رأس المال الخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة، والأمور التي على المحك من حيث القيام بذلك على الوجه السليم، إذ لا يمكن أن تكون أعلى مما هي عليه الآن، كما تقول مجموعة الحكماء.

قال خوان مانويل سانتوس، رئيس كولومبيا السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2016، لنشرة المال والأخلاق: "قبل بضعة أعوام، مصدر القلق الوحيد كان الحرب النووية. لا يزال هذا مصدر قلق كبير – ونحن نتراجع إلى الوراء – لكنه مجرد احتمال. إلا أن تغير المناخ أمر مؤكد وهو مدمر بقدر الحرب النووية".



شركات أمريكأ تغير رأيها بشأن معايير الحوكمة

كانت الشركات الأمريكية متأخرة عن نظيراتها الأوروبية فيما يتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة. الآن تحاول بعض الشركات اللحاق بالركب.

أصبحت شركة تشب Chubb أول شركة تأمين أمريكية تحظر تغطية شركات الفحم. قال أوليفر رالف المستشار العام للشركة "من فاينانشيال تايمز" " إن الحجة من جانب الأعمال واضحة، حيث يعمل تغير المناخ على زيادة شدة وتكرار الكوارث الطبيعية.

مع ذلك، قالت شركة تشب إنها ستخفض الفحم بسبب المخاوف البيئية الأوسع أيضا.

بشكل منفصل، أعلنت مجموعة سيتي أنها أصبحت أول مصرف أمريكي يوقع مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة، التي وافقت بموجبها على إعطاء الأولوية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

على الرغم من أن المصارف الأوروبية فعلت هذا من قبل، إلا أن وول ستريت لم تفعل ذلك. مع ذلك، يقول المسؤولون في مجموعة سيتي إنهم اتخذوا هذه الخطوة لإظهار التزام البنك تجاه الأعمال التجارية المستدامة – جزئيا استجابة لموظفيها.

قال مايك كوربات، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي، لنشرة المال والأخلاق، كشركة، لدينا شباب يريدون، فيما يتعلق بحياتهم المهنية، أن يروا أن لدينا هدفا اجتماعيا أوسع.

إضافة إلى ذلك، أعلن بنك أوف أمريكا الأسبوع الماضي أنه سيتوقف عن تمويل السجون الخاصة، وذلك على خطى مصرفي ويلز فارجو وجيه بي مورجان تشيس اللذين أصدرا إعلانات مماثلة في وقت سابق من هذا العام.

يأتي هذا وسط حوادث مثل الإضراب العمالي في ويفير Wayfair – حيث خرج مئات الموظفين إلى الشوارع احتجاجا على شركتهم التي تستفيد من احتجاز الأطفال على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك – الأمر الذي يقدم مثالا صارخا على الضغط المتزايد على مجالس إدارة الشركات بشأن هذه القضايا الاجتماعية. "بيلي نومان".



حصى في المحار

عديد من الشركات والمستثمرين يقولون إنهم يحاولون القيام بعمل جيد في فعل الخير.

مفوضة لجنة الأوراق المالية والبورصات هيستر بيرس، تحذر من التنظيمات ضد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، إذ ألقت المفوضة خطابا حماسيا أمام مؤسسة فكرية محافظة الأسبوع الماضي.

وفيه، شجبت مقيمي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بأنهم سلطات معينة ذاتيا وتهدف لتحقيق مصالحها الذاتية وقارنتهم بالمتشددين من القرن الـ17، الذين يعلقون حروفا قرمزية لشركات جافة عاطفيا وأنانية لا تبالي بالعواقب.

قالت بيرس: في عالمنا المعاصر للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات، هناك مجموعة أشخاص يأخذون زمام المبادرة في تحريض إخوانهم المواطنين على جنون من الاستقامة الأخلاقية.

مع ذلك، بمجرد إثارة الحماس، يبدأ الحشد بالتصرف من تلقاء نفسه والعثور على طرق لابتزاز الغرامات من المخالفين الذين تم تحديدهم.



