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3.99 تريليون ريـال إجمالي الأصول السعودية بنهاية الربع الأول .. ارتفعت 5 %
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
منطقة التبادل الحر الأفريقية
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
منطقة التبادل الحر الأفريقية
الاحد 7 يوليو 2019
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