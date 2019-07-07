الاحتياطيات الاستراتيجية لمصر من القمح تكفي 4.5 شهر

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية اليوم نقلا عن وزير التموين علي المصيلحي إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي احتياجات البلاد لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر.
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