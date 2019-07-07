كوريا تبحث مع رؤساء الشركات قيود التصدير اليابانية

يجتمع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي، هونج نام-كي، وكبير المستشارين للسياسات في المكتب الرئاسي كيم سانج-جو اليوم مع رؤساء الشركات الرئيسية لمناقشة التدابير ضد قيود التصدير اليابانية، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.



ويشمل رؤساء الشركات الرئيسية، نائب رئيس مجموعة "هيونداي موتور"، جونج وي-سون، ورئيس مجموعة إس كي تشوي تاي-وون، ورئيس مجموعة "إل جي"، كو كوانج-مو.

وأكد هونج أمس الأول على استعداده لمقابلتهم لمناقشة القيود المفروضة على الصادرات اليابانية.



وكان من المخطط في الأصل أن يشمل اللقاء نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونج، ورئيس مجموعة لوتيه، سين دونج-بين، غير أنهما سيغيبان عن اللقاء نتيجة لأشغال عامة في الخارج.

يذكر أن اليابان تشدد القيود على صادراتها من المواد المستخدمة لإنتاج رقائق الذاكرة وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية مؤخرا، ونددت كوريا الجنوبية بهذه التحركات ووصفتها بأنها انتقام اقتصادي ضد قرار المحكمة العليا الكورية الجنوبية بشأن تعويض الكوريين الجنوبيين عن العمل القسري في زمن الحرب.



وينبغي على الشركات اليابانية تعويض الكوريين الذين تم تجنيدهم للعمل في مصانع ومناجم خلال الحقبة الاستعمارية (1945-1910).

وتصر اليابان على أنه تم تسوية جميع مطالبات التعويضات وفقا لمعاهدة ثنائية أبرمت عام 1965 لتطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية