دول الاتحاد الإفريقي تطلق منطقة التبادل الحر القارية

تطلق دول الاتّحاد الإفريقي بشكل رمزي اليوم خلال قمة تعقدها في نيامي، منطقة التبادل الحر القارّية التي يُفترض أن تشكّل خطوة نحو "السّلام والازدهار في إفريقيا".

وقال رئيس النيجر البلد المضيف محمّد إيسوفو، أحد أكثر المتحمّسين لمشروع منطقة التبادل الحرّ القارّية، "هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القارّة الإفريقيّة، منذ إنشاء منظّمة الوحدة الإفريقيّة في العام 1963".

ويُشارك زهاء 4500 موفد ومدعو في القمة، بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من مئة وزير بالعاصمة النيجريّة التي افتتحت مطارا جديدا وشهدت تشييد مبان وفنادق وشقّ طرق واسعة.



وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد "ان حلما قديما يتحقق، والآباء المؤسسون سيكونون فخورين بذلك" مشيرا الى ان منطقة التبادل الحر الافريقية ستكون "أكبر فضاء تجاري في العالم".

وبعد فترة من التردد انضمت نيجيريا وبنين خلال افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي إلى منطقة التبادل الحر القارية في إفريقيا، تحت تصفيق ممثلي باقي الدول الاعضاء. وسيتألف هذا السوق من 54 بلداً من إفريقيا التي تضم 55 بلداً أي باستثناء اريتريا فقط.

وأضاف رئيس المفوضية أن 27 دولة صادقت على اتفاق منطقة التبادل الحر.



وعلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن "الطريق لا يزال طويلا" لتجسيد هذا المشروع الطموح في الواقع.

ولا زالت مفاوضات شاقة تجري في الكواليس للتنفيذ التدريجي لمشروع منطقة التبادل الحر الافريقية الذي يفترض أن يشمل دولا تضم 1,2 مليار نسمة.



وتتعثر المفاوضات خصوصا بشأن خفض الرسوم الجمركية و"السرعة التي يتم بها خفضها" لكن أيضا حول السلع المستوردة من خارج افريقيا من دول افريقية لديها اتفاقات مع دول اجنبية، بحسب مصدر دبلوماسي.

ويُفترض أن يبدأ عمل السوق الافريقية المشتركة في 2020. وقال مفوّض الاتّحاد الإفريقي للتّجارة والصناعة ألبرت موشانغا "يجب تحديد جدول زمني حتّى يتمكّن الجميع من القيام بدوره في الإعداد للسّوق، لذا أوصَينا أن يكون التاريخ في الأوّل من يوليو 2020".



وأشار كبير المفاوضين النيجيريين شيدو اوساكوي الى ان "تحرير التجارة يجب ان يسير بالتوازي مع اصلاحات هيكلية" داخلية. وأضاف "ان إزالة الرسوم الجمركية سيبدأ في 2020. ولن يحرر أي بلد كل شيء" مرة واحدة موضحا ان العملية ستمتد على عدة سنوات.



وتهدف منطقة التّبادل الحرّ إلى تشجيع التجارة بين دول القارة وجذب مستثمرين. ويتوقع الاتحاد الإفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة المبادلات البينية التجارية بين بلدانها بنسبة تقارب 60% بحلول 2022.

أما معارضو المشروع فيشيرون إلى عدم تكامل الاقتصادات الإفريقية ويخشون أن يتضرر بعض صغار المنتجين الزراعيين والصناعيين جراء تدفق بضائع مستوردة متدنية الأسعار.

وبالإضافة إلى منطقة التبادل الحرّ القارّية، هناك قضايا أخرى على جدول أعمال الرؤساء والدبلوماسيين الافارقة الذين سيعملون على ملفَّي انعدام الأمن والتصدّي للارهاب.