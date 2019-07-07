المطارات السعودية : 73 % نسبة رضا المسافرين خلال يونيو

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائية شهر يونيو الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. وبحسب إحصائية الهيئة لشهر يونيو وشارك فيها أكثر من 774 ألف مسافر وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 73%.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة. وتصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.