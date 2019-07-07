دويتشه بنك يعتزم تقليص أعماله في إستراليا

من المتوقع أن يوقف بنك دويتشه بنك الألماني بعض خدماته الرئيسية في استراليا ومنها خدمات متعلقة بالمبيعات التجارية وأسهم رأس المال، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة استراليا فايننشال ريفيو اليوم الأحد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع أن تحدث عمليات شطب وظائف في إدارات أخرى بالبنك في استراليا.

وكانت تقارير قد أفادت في نهاية شهر يونيو الماضي بأن دويتشه بنك يدرس تقليص عدد الموظفين بأكثر من الخمس فيما تبدو أنها أكبر عملية تغيير منذ سنوات.

وقالت مصادر لبلومبرج إن البنك تحت رئاسة المدير التنفيذي كريستيان سوينج قد يتخذ قرارا بشطب ما يصل إلى 20 ألف وظيفة عندما يعرض أحدث خططه لإعادة الهيكلة قريبا.

وقد أفادت بلومبرج أمس السبت بأن دويتشه بنك سوف يعيد تشكيل قياداته العليا بشكل جذري، حيث سيغادر اثنان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة في عملية اصلاح تهدف إلى وقف دوامة انحدار البنك الألماني.

وأعلن البنك بالفعل أن مدير بنك الاستثمار في دويتشه بنك، جارث ريتشي، سيغادر منصبه، كما قد يتم الإعلان عن مغادرة اثنين من زملائه في مجلس الإدارة، هما مدير قطاع التجزئة فرانك شتراوس وكبيرة المراقبين في البنك سيلفي ماثيرات اليوم الأحد، وفقًا لمصادر مطلعة.