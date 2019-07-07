انخفاض سفر الكوريين الجنوبيين إلى اليابان بنسبة 5 %

أظهرت بيانات الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن عدد السائحين الكوريين الجنوبيين الذين يسافرون إلى اليابان انخفض بنسبة 5 بالمئة تقريبا خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين مقارنة بالعام السابق.

واوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هناك توقعات بانخفاض الطلب على السفر إلى اليابان بعد القيود المفروضة على الصادرات اليابانية.

وذكرت منظمة السياحة الكورية في بيان لها اليوم أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، انخفض عدد الكوريين الذين سافروا إلى اليابان بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.25 مليون كوري جنوبي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن عدد السياح الكوريين إلى اليابان واصل ارتفاعه خلال السنوات السبع الماضية وذلك بسبب فترات إجازات العمل القصيرة وتزايد الرحلات الجوية لشركات الطيران منخفضة التكلفة، حيث قفز إلى 7.54 مليون كوري جنوبي في عام 2018 من 1.66 مليون كوري جنوبي في عام 2011 .

لكن هذا العام، من المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع عدد السياح الكوريين إلى اليابان وسط توترات متنامية بين سول وطوكيو بسبب القيود التي فرضتها الأخيرة على تصدير المواد عالية التقنية إلى الأولى.