التغير المناخي يجبر ألمانيا على إجراء تعديلات في بناء المدن

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أهمية إجراء تعديلات في بناء المدن للتكيف مع التغير المناخي، مشددة على ضرورة استخلاص النتائج الصحيحة عبر البحث والابتكارات بما يخدم هذا المجال.

ووفقا لـ"وكالة الأنباء الألمانية" قالت ميركل :"لدينا برامج مختلفة تتضمن تعزيز وجود المساحات الخضراء بالتحديد في المدن حتى يتمكن الناس من التكيف بصورة أفضل مع درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع".

وأضافت في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، أن اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغير المناخي يعد في الوقت الراهن جزءا من قانون البناء، حيث إن الذروة الصيفية المبكرة في هذا العام أظهرت أن الأحداث المناخية القاسية أصبحت أكثر شيوعا.

وأشارت إلى أن ألمانيا أصبح لديها مزيد من الأيام الحارة والليالي الاستوائية، ولا سيما في بعض أنحاء ألمانيا، "ويجب أن يكون لنا رد فعلي على هذا".

وحول أهمية الغابات قالت ميركل :"الغابات تضررت على نحو خاص من الجفاف الشديد والآفات أيضا، ولذلك سندعم مزارعي الغابات بطريقة خاصة إذ إن كثيرين منهم لديهم قلق في هذا الصيف".

وأوضحت أن الحكومة أظهرت في الجفاف الذي وقع في الصيف الماضي أنها تتفاعل بقوة مع المناسبات الخاصة وأنها تدعم المزارعين، وقالت: "غير أن الأمر هنا يتعلق بعملية تأقلم بعيدة المدى بمعنى أننا طورنا استراتيجية للزراعة أوضحنا فيها بشكل جلي تماما حاجتنا إلى طرق مبتكرة للتربة وحاجتنا إلى نباتات مقاومة تتعامل بشكل أفضل مع التغير المناخي".

بدورها طالبت يوليا كلوكنر وزيرة الزراعة الألمانية بوضع برنامج كبير لإعادة زراعة الأشجار في ألمانيا، وذلك بسبب الأضرار الفادحة التي تتكبدها الغابات الألمانية عبر الحرائق والجفاف والأعاصير والآفات.

وقالت الوزيرة، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس: "لم تكن هناك خسائر في الغابات بهذا الحجم في الماضي".

وذكرت أنه في ثمانينيات القرن الماضي كان يتحدث الجميع عن موت الغابات، قائلة :"إنها تحتضر حاليا على نطاق واسع، ولا أحد يتكلم، هناك حاجة ماسة إلى مواجهة الأمر".

وبحسب بيانات وزارة الزراعة الألمانية، فإن هناك حاجة إلى زراعة ملايين الأشجار لموازنة الخسائر في مساحات الغابات تبلغ إجماليها 110 آلاف هكتار.

وتعتزم كلوكنر بالتحديد إطلاق "برنامج ملايين الأشجار"، الذي ترى أنه من الممكن أن تموله الحكومة الألمانية من صندوق الطاقة والمناخ، وقالت: "الغابة رئة المجتمع، وحام حاسم للمناخ"، مؤكدة أن زراعة أشجار جديدة يصب في مصلحة الجميع.

يذكر أن الحكومة الألمانية أسست صندوقا للطاقة والمناخ يهدف إلى المضي قدما نحو التحول إلى الطاقة المتجددة، وبحسب بيانات الحكومة، يحتوي الصندوق عام 2019 على 4.5 مليار يورو، حيث من المقرر إنفاق هذه الأموال على الطاقة المتجددة وتوفيرالطاقة وحماية المناخ ومشاريع بيئية ودعم السيارات الكهربائية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك جزءا في الصندوق مخصص لدعم أقلمة الغابات الألمانية مع تغير المناخ.