مستوى قياسي .. 100.07 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر مايو

بلغ إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر أيار (مايو) الماضي نحو 100.07 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بـ9.8 في المائة بقيمة 8.9 مليار ريال، مقارنة بـ91.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وحقق إنفاق المستهلكين في السعودية خلال أيار (مايو) أعلى نسبة نمو منذ بداية العام الجاري، ليصل حجم الإنفاق إلى مستوى قياسيا بحسب البيانات المتوفرة.

وعلى أساس شهري، نما الإنفاق بنحو 15.3 في المائة مقارنة بـ86.7 مليار ريال في نيسان (أبريل) الماضي.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ متوسط الإنفاق شهريا منذ كانون الثاني (يناير) حتى نهاية أيار (مايو) نحو 86.99 مليار ريال، مقارنة بنحو 82.09 مليار ريال متوسط الإنفاق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة 5.9 في المائة.

وبحسب البيانات المتوفرة، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية يواصل نموه على أساس سنوي، وللشهر التاسع على التوالي، حيث يستمر في الارتفاع منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2018.

ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال أيار (مايو) من العام الجاري، من خلال نمو عمليات نقاط البيع بنحو 20.6 في المائة على أساس سنوي وبزيادة بلغت 4.75 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، وكذلك المصارف بنحو 4.2 مليار ريال وبنسبة بلغت 6.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ونما إنفاق المستهلكين في قطاعات المطاعم والمقاهي والأطعمة بنحو 25 في المائة خلال أيار (مايو) على أساس سنوي، حيث بلغ 5.5 مليار ريال، مشكلة 19.8 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.

كما ارتفع الإنفاق على الترفيه بنحو 8.16 في المائة، حيث بلغت مبيعات نقاط البيع في القطاع نحو 1.07 مليار ريال مشكلة 3.8 في المائة من عمليات نقاط البيع.

وبلغ نمو الإنفاق على قطاعي الأثاث والأجهزة الإلكترونية بحسب عمليات نقاط البيع نحو 11.4 في المائة، إذ بلغت 2.07 مليار ريال، مشكلة 7.4 في المائة من عمليات نقاط البيع.

وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال عام 2018 نموا بنحو 15.9 في المائة لتبلغ 232.3 مليار ريال، وهي أعلى عمليات تسجلها نقاط البيع منذ البدء في التعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذة نحو 1.03 مليار عملية خلال العام، مقارنة بنحو 708 ملايين عملية خلال 2017.



* وحدة التقارير الاقتصادية