سامبا يتوصل إلى أول اتفاقية لتنفيذ قرض مشترك بالدولار مع مجموعة من البنوك الآسيوية

كشف عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا الماليةعن توصل المجموعة إلى إتمام اتفاقية قرض مشترك بالدولار الأمريكي مع مجموعة من البنوك الآسيوية، ليكون بذلك سامبا أول بنك في المملكة ينجح بتنفيذ هذا النوع من القروض المشتركة مع بنوك آسيوية.

وأوضح الخضيري أن سامبا تمكّن من تنفيذ هذا القرض المشترك مع مجموعة من كبرى البنوك الآسيوية الرائدة المتمثلة بكل من: بنك ميزوهو، وميتسوي سوميتومو، والبنك الكوري للتنمية، وبنك الصين في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى البنوك السعودية، وبما يعكس قدرة سامبا والسمعة المرموقة والثقة العالية التي يتمتع بها البنك على صعيد قطاع الصناعة المصرفية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية.

واعتبر الخضيري أن هذا الإنجاز يؤكد الإمكانيات المتقدمة لسامبا، ومتانة العلاقات العالمية الواسعة التي استطاع ترسيخها خلال مسيرته، إلى جانب ممارساته الاحترافية التي تمنحه الكفاءة لتنفيذ التعاملات المالية المركّبة، وتسخير إمكانياته لتعزيز ودعم حركة التبادلات التجارية والاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية وخاصة الآسيوية، ومواكبة التطور الملحوظ الذي تشهده علاقات التعاون وحركة الاستثمار المشترك بينها وبين المملكة، لافتاً إلى أن هذا القرض سيكون له أثره في تعزيز جهود تطوير الأسواق المالية في المملكة ودعم حركة التجارة والدفع بها نحو الأمام على اعتبارها محركاً رئيساً لتحفيز برنامج تطوير القطاع المالي الذي يمثل بدوره ركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030.

وهنأ الخضيري مساهمي سامبا وعملائه على نجاح هذه الاتفاقية التي تضيف علامة تميز جديدة للمجموعة، وستدعم الجهود القائمة لتعزيز قاعدة أصوله ومكانته الريادية ضمن القطاع المصرفي السعودي.