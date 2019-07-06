معرض "سكني إكسبو عسير" يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمستفيدين

شهد معرض سكني إكسبو عسير المقام حاليا بساحة مركز الملك فهد الثقافي "المفتاحه" في مدينة أبها إقبالا متزايدا من قبل المواطنين والمستفيدين ممن هم على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية للتعرف على البرامج والمبادرات والحلول التمويلية التي تمكنهم من تملك المسكن المناسب بكل يسر وسهولة. ويضم المعرض 6 أجنحه تتمثل في المستشارين العقاريين والجهات التمويلية من بنوك وشركات والمطورين العقاريين والاراضي المجانية و المستشار الهندسي جميعها تحت سقف واحد مما يجعل رحلة المستفيد سهلة وميسرة في بحثه عن المسكن.

ويتيح المعرض الذي يفتتح أبوابه من الساعة 4 عصرا وحتى 10 مساء حلولا سكنية وتمويلية متنوعة حيث يجد زواره الخيارات المتاحة للحصول على التمويل السكني المدعوم ضمن مجموعة من البرامج والمبادرات التي تلائم مختلف الشرائح، ومنها مبادرة "القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة" والتي تهدف لتسهيل حصول منسوبي القطاعات العسكرية على السكن عبر تقديم قرض حسن بحد أقصى 140 ألف ريال تمثل 20% من قيمة الوحدة السكنية إضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال. ومن البرامج التي يستفيد منها زوار المعرض برنامج "الدفعة المقدمة للمدنيين" مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين ذوي الأعمار 50 سنة وأعلى من الحصول على التمويل بكل سهولة عبر منحهم قرضا حسنا بحد أقصى 140 ألف ريال لتغطية الدفعة المقدمة بنسبة 20% من قيمة العقار بالإضافة إلى دعم نسبة أرباح التمويل العقاري. وبجانب المبادرات التي تمكن المستفيد من الخيارات السكنية المتاحة والمتنوعة من حيث شراء وحدة سكنية جاهزة البناء الذاتي وشراء وحدة تحت الإنشاء والتمويل القائم والأراضي المجانية في المخططات التابعة لوزارة الإسكان.